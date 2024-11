Bake Off Famosos, el repechaje: sorpresa por los dos participantes que volvieron a la carpa

jueves, 21 de noviembre de 2024 00:00

Bake Off Famosos sumó tres participantes en la instancia de "Re-repechaje". El reality de pastelería se acerca al final y en este camino volvió a darle una oportunidad a los competidores que habían quedado eliminados en distintas instancias.

El primero en regresar, en la capítulo del martes, fue Damián de Santo a quien el jurado destacó por haber sorprendido con el desafío creativo: un flan de coco.

Los otros dos participantes que tuvieron la chance de volver consiguieron el pase en la instancia que se vio este miércoles por Telefe. El primero fue Gastón Edul, quien hizo un postre que simbolizó el tradicional vigilante argentino de dulce y queso.

"Me Preparé, entrené y lo logré", expresó el joven tras escuchar su nombre de boca de Wanda Nara y luego destacó: "luché mucho, no pensé que iba a entrar primero... Le decía a Eliana que siempre me faltaba cinco para el peso".

La segunda en tener esa posibilidad de volver a la carpa fue Eliana Guercio. La participante había quedado eliminada en el programa del lunes pasado y ahora tuvo la oportunidad de seguir en el concurso.

"Estoy muy feliz", expresó con una enorme sonrisa y destacó que ahora dará "lo mejor" en esta última etapa que empieza.