Tras 10 años de matrimonio, Paula Chaves y Pedro Alfonso tomaron una tajante decisión

miércoles, 20 de noviembre de 2024 00:00

Después de diez años de convivencia matrimonial, Paula Chaves y Pedro Alfonso, una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, sorprendieron a sus seguidores con una confesión que podría haber generado polémica, pero que en realidad se transformó en un momento de risas y reflexión. Los padres de Olivia, Baltazar y Filipa compartieron un video en sus redes sociales donde anunciaron una decisión inédita: decidieron dormir en cuartos separados para mejorar la calidad de su descanso.

El actor y la modelo se mostraron relajados y divertidos mientras discutían este tema en su cuenta de Instagram, en un video donde se los veía tomando mate y abordando con humor el asunto que aparentemente afectaba su convivencia. Pedro Alfonso, con tono de fingida indignación, explicó: “Vamos a vivir en cuartos separados. Ya se decidió. Porque supuestamente ronco”. Aunque puso comillas a la palabra "ronco", insinuando que no lo hacía, Paula no dudó en cruzarlo entre risas: “Te grabé”, a lo que él respondió, bromeando, “no vas a conocer mi cuarto”.

La charla se tornó aún más graciosa cuando Pedro intentó defenderse diciendo que dormía estresado para evitar roncar, a lo que Paula rápidamente lo interrumpió: “Dormís bastante profundo, porque si dormís estresado no roncarías”.

Pero más allá de las bromas, Paula dio su propio argumento para justificar la decisión de dormir por separado: “Nos vamos a llevar mucho mejor si dormimos en cuartos separados”. Utilizando una analogía divertida sobre el mate, explicó que no había nada de malo en compartir un termo y, al mismo tiempo, disfrutar de una nueva dinámica de pareja. Pedro, por su parte, dramatizó el momento diciendo que lo extrañaría, y a modo de broma, incluso hizo referencia a la canción “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, lo que generó más risas entre los dos.

Aunque la situación se desarrolló en tono de humor, con ambos demostrando el gran amor y complicidad que se tienen, queda claro que el objetivo de esta nueva rutina es encontrar una mejor calidad de sueño y, por ende, una convivencia más saludable. Paula concluyó con una reflexión sobre el matrimonio: “El matrimonio tiene que ser así, busquemos nuestra forma. No te estructures, si nosotros la pasamos bien, nos divertimos, nos reímos”.