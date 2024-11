Martín Pepa compartió una salida con la familia Pampita y reveló un dato clave

miércoles, 20 de noviembre de 2024 18:09

El polista Martín Pepa compartió una salida con la familia de su novia actual, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, en el partido de eliminatorias sudamericanas de la Selección argentina ante Perú: el deportista estuvo acompañado por el hermano de Carolina, Guillermo Ardohain, y su hijo Beltrán, fruto de la relación con Benjamín Vicuña.

Si bien la modelo lleva dos meses separada del ex ministro de Desarrollo porteño, Roberto García Moritán, los cruces verbales por parte de los familiares del ex funcionario no cesan. A esto se suma la reciente relación con el jugador de polo.

Foto: captura redes sociales

El romance parece ir viento en popa y fue confirmado recientemente por parte de Ardohain en el programa de Susana Giménez, cuando la modelo aseguró que está “conociendo a alguien”.

En la primera imagen se puede ver al hijo de Carolina Ardohain, al igual que en la segunda, donde está acompañado de su tío, Guillermo Ardohain. En la tercera foto, Martín Pepa junto a Guillermo.

Sin embargo, y más allá de la liviandad con que Carolina habla de la relación, Pepa ya parece ser un miembro de la familia.