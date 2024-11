Internaron de urgencia a Cata de GH: ¿Qué pasó?

sábado, 2 de noviembre de 2024 00:00

atalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano (Telefe), fue internada de urgencia, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

En una charla con sus compañeros, Cata reveló que venía lidiando con un problema desde 2022, cuando tuvo una rabdomiólisis. “Es una condición en la que el músculo se descompone y una sustancia del músculo pasa a la sangre", explicó. Agregó que "en ese momento estuve internada siete días y casi pasé a terapia para someterme a diálisis". Desde entonces, ha logrado retomar su rutina de entrenamiento, aunque mencionó que "mi entrenador no estaba calificado y eso afectó gravemente mi salud”.

“Lo que me pasó ahora es que, después de mucho tiempo sin hacer ejercicio, el lunes fui a entrenar y me empecé a sentir muy mal. Prácticamente, no podía caminar", aseguró la exparticipante. Ante la situación, decidió acudir a una clínica, donde le realizaron un estudio de urgencia que reveló un alto nivel de enzimas musculares.

Tanto la ex GH como su pareja llevaron tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales, mostrando los resultados de los estudios que le realizaron.