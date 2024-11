Furia y Emma Vich respondieron a las acusaciones por promocionar casinos ilegales

sábado, 2 de noviembre de 2024 19:50

Un escándalo se desató luego de que 16 celebridades fueron acusadas de promocionar casinos ilegales en sus redes sociales. Entre los nombres mencionados, se encuentran varios ex participantes de Gran Hermano, incluidos Furia y Emma Vich, quienes rompieron su silencio en “Socios del Espectáculo”.

Emma Vich afirmó: “No me llegó ninguna notificación a mi casa; fueron a buscarme a la casa de mi tía. Intentaron hablar con Furia y conversaron con Agostina, pero yo no voy a declarar porque no participo en esos casinos. Solo trabajo con casinos legales en la provincia de Buenos Aires”. También expresó su indignación: “Están publicando los nombres de personas que no operamos de manera ilegal”.

En cuanto a Furia, al ser consultada sobre si había recibido una citación, admitió que sí. “No me dedico a los casinos y mi celular está disponible para quien quiera revisarlo. Es un asunto serio, y jamás promovería algo que mantenga a los niños pegados a la pantalla. Prefiero que jueguen al aire libre, como antes”, afirmó la influencer.

“Esto no me afecta porque solo promociono la venta de ropa y eso es todo; no hago otro tipo de publicidades”, concluyó Furia.