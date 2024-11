"Los pocos que me conocen...": Wanda Nara y una sugerente frase tras críticas de su excuñado

martes, 19 de noviembre de 2024 00:00

Wanda Nara está a pleno con su relación con L-Gante y atravesando una tumultuosa relación con su exesposo Mauro Icardi. En ello, surgieron voces que la criticaron, entre ellas las de un excuñado.

La conductora de "Bake Off Famosos" y "Love is Blind" optó por hacer un contundente posteo en Instagram. "Por fuera me conocen muchos por dentro muy pocos .. paradójicamente los pocos que me conocen me aman para siempre los demás hablan sin saber quién soy...", escribió. Usó una sexy imagen para acompañar que no pasó desapercibida en las redes.

En los comentarios, no obstante, hubo voces tanto a favor de ella como de Icardi, con mensajes contra L- Gante y la relación con la empresaria.

El posteo de Wanda llegó después de un comentario agresivo de Guido, un hermano de Mauro Icardi que destrozó a su cuñada sin piedad. “Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora eres problema de otro”. En cuanto a esta última frase, habría sido dirigida a L-Gante, quien es la actual pareja de la conductora de Bake Off Famosos.