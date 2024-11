"Gioconda de cabotaje": Moria Casán fulminó a Pampita Ardohain

martes, 19 de noviembre de 2024 15:52

Carolina "Pampita" Ardohaín eligió el living de Susana Giménez para hablar por primera vez de su separación de Roberto García Moritán, a cambio de una importante suma de dinero.

Si bien la diva hizo todas las preguntas y hasta metió comentarios filosos, la modelo eludió las respuestas y no dejó en claro cuál fue el motivo real de la separación.

Los más críticos con Pampita fueron Jorge Rial y Moria Casán. El conductor escribió en redes sociales: "Entre una que no quiere hablar y la otra que es una analfabeta funcional haciendo reportajes, nada podía salir bien. Y salió peor".

Por su parte, Moria Casán revivió un viejo enfrentamiento que tuvieron el año pasado cuando compartieron el jurado del Bailando 2023 y discutieron durante un programa en vivo.

“Por favor, la Gioconda de cabotaje snobeando con su sonrisa falsa... Ja, ja, ja”, comentó la One en su cuenta de X al responder a un meme que publicó Ángel de Brito en el cual se veía una foto de Moria con el mensaje "Qué suerte que seas tan buena, reina".

Según informaron en el programa A la Tarde, tanto Susana como su producción no habrían quedado muy contentos con la entrevista a Pampita porque no contó nada de lo que estaban esperando todos. "Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'", comentaron en el programa que conduce Karina Mazzocco.