Pampita sobre Martín Pepa: "no voy a desaprovechar a alguien que tiene ciertas virtudes"

lunes, 18 de noviembre de 2024 00:00

Carolina “Pampita” Ardohain (46) finalmente confesó que empezó una relación con Martín Pepa (45), a quien no nombró pero sí destacó que le hace muy bien estar con él. Las palabras las vertió en el programa de Susana Giménez, por Telefe, tras el romántico viaje que tuvo con él por Europa.

Tras hablar sobre el difícil final que tuvo con Roberto García Moritán, sobre quien destacó que sigue siendo parte de la familia porque comparten la crianza de Anita, Pampita se refirió a la persona que está conquistando su corazón.

Ella reconoció que se conocen desde hace años de La Pampa. "No éramos tan chicos pero jamás nos miramos con otra intención porque yo estaba en pareja y él también. No se nos ocurrió de ninguna manera", confesó Pampita.

Luego dio algunos detalles de cómo fue esa primera salida juntos. "Me invitó al teatro Colón a ver a Piazzolla que soy muy fans. Era una cita con sus hermanos porque también los conozco a todos. Era en grupo. La primera vez que salí, apareció la foto", agregó ella.

Al escucharla, Susana quiso saber cómo fue esa conquista y qué es lo que hizo él para acercarse más. En ese momento, Pampita reconoció que él le mandó "muchas flores por muchos días".

"Eso es lindo para curar tu corazón y tu alma", expresó Susana sin embargo la modelo aclaró que su "corazón se va a curar solo" y "no porque aparezca alguien".

"Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que me interesan", destacó para luego señalar que él vive en "muchos lados" pero "acá no vive".

"Nunca tuve una relación a distancia. Es algo nuevo", señaló y subrayó: "toda la vida quise estar abrazada todo los días, ver series los findes y estar pegada pero me fue pésimo. Así que vamos a probar algo nuevo".

Finalmente destacó que en sus planes no está casarse y que siente que "apareció la persona que me está haciendo muy bien y no quiero perder la oportunidad": "Ya ese sueño lo intenté tantas veces de casarme, tener mi familia, el cuento de hadas, el cuento perfecto, y la vida me mostró lo contrario".