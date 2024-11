Pampita habló sobre García Moritán: "fue una bomba que me cayó de repente"

lunes, 18 de noviembre de 2024 00:00

"Fue una bomba que me cayó de repente y explotó". Con esas palabras, Carolina “Pampita” Ardohain se refirió al final de la relación con Roberto García Moritán. En el living de Susana Giménez, la modelo fue muy cauta al momento de hablar y destacó en todo momento que por respeto a sus hijos no quería hablar mal de él.

Sin embargo sí dio "pistas" de lo que ocurrió y que desató el final. En este contexto señaló que "fue una bomba" lo que vivieron ese día que se terminó la relación y que producto de eso "voló todo por los aires y no se pudo arreglar nada".

"Soy pasional, auténtica, no voy con la mentira, soy blanco o negro, el gris no existe. No finjo nada", señaló Pampita ante el interés de Susana por saber qué pasó si hubo o no infidelidad. Ante esto la modelo confesó que no imaginó lo que pasó aquel 20 de septiembre, día que explotó todo.

"Cuando pasa algo muy fuerte que rompe todo no hay vuelta atrás", explicó destacando que "habría que preguntarle a él" si la dejó de amar. "Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía un mundo de que estábamos todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era un proyecto soñado. Toda la vida siempre quise tener una familia y un compañero", subrayó confesando que "siempre lo busqué y no me imaginé que se iba a acabar, destruir y desaparecer todo".

A lo largo de la entrevista, Susana intentó conocer en profundidad qué ocurrió y por qué se separaron. Sin embargo ella fue muy cauta y aclaró en todo momento que ella quiere mostrar "su mejor versión", no de una mujer que critica a su ex pareja. Por eso evitar hablar mal, más que nada porque su hija Anita fue lo mejor que consiguió con él y ella junto con sus otros hijos la estaban viendo por televisión.

"A veces se termina de un segundo para otro. Por eso hay que cuidarlo tanto", expresó aclarando que sintió que ella "ya no era la prioridad de Roberto". Y subrayó que si un hombre no quiere estar con ella: "la puerta está ahí, nadie está obligado a que se quede".

Finalmente destacó que "nunca" se arrepiente "de nada" y mira "con amor el pasado". "Somos familia. Por muchos años vamos a compartir juntos... tengo mucho que compartir en el día a día... ponerle onda y pasarla bárbaro".