Desmintieron la separación de Emilia y Duki tras los rumores de infidelidad: "Es falso"

sábado, 16 de noviembre de 2024 00:13

En el programa "Poco Correctos", Estefi Berardi abordó el escándalo que ha captado la atención de todos. Según Berardi, la pareja conformada por Duki y Emilia se encuentra en el ojo del huracán debido a un video que una chica subió a las redes, donde supuestamente muestra un intercambio de mensajes con Duki. sin embargo desmintió que se hayan separado.

"Esta pareja se ama, son talentosos, pero ahora es viral lo que ha trascendido", afirmó Berardi. A pesar de la controversia, ni Duki ni Emilia han salido a responder a las acusaciones. La periodista reveló que la situación ha llevado a rumores de separación, especialmente tras la reciente aparición de Emilia en los Latin Grammy.

Berardi, sin embargo, asegura que ha hablado con fuentes cercanas a la pareja y que "todo lo que están diciendo es falso". Según ella, Duki y Emilia no están separados y desconfían de la veracidad de las imágenes que circulan, ya que el periodista que lanzó la noticia no es conocido en su círculo y ha hecho afirmaciones igualmente cuestionables sobre otros artistas, como Tini.

"Estas cosas no les gustan a Duki y Emilia, por eso no van a pronunciarse al respecto, porque no quieren darle trascendencia al tema", concluyó Estefi.