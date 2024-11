Ángel de Brito fue contundente sobre la "ruptura" de Emilia y Duki

sábado, 16 de noviembre de 2024 21:19

El periodista Ángel de Brito se involucró en la controversia entre Mauro Duki Lombardo y Emilia Mernes, que surgió por rumores de separación tras la divulgación de chats de una supuesta tercera persona. En respuesta, el conductor reveló detalles sobre el romance que comenzó en diciembre de 2021.

Una joven llamada Lula fue la que hizo virales los chats entre el artista y ella, donde intercambiaban no solo mensajes en redes sociales, sino también fotos y videos. Recientemente, se conoció que había videos de contenido íntimo del artista, lo que provocó el colapso de su relación con Emilia.

"Separados", escribió en forma contundente el conductor de LAM en su cuenta de X, respondiendo al interrogande de "Chuky" un usuario de la red social: "Ángel que sabemos de Emilia y Dukiiiiiiiiiiiiiii. Un pueblo entero en vilo".

Estefi Berardi dio detalles sobre la presunta infidelidad de Duki a Emilia Mernes en #PocoCorrectos: “es falso y ellos no están separados”. uD83EuDD70#lovieneltrece pic.twitter.com/e4u7nwq1Kg — eltrece (@eltreceoficial) November 15, 2024

En embargo, en el programa "Poco Correctos", Estefi Berardi abordó el escándalo que ha captado la atención de todos y desmintió los rumores de separación.

"Esta pareja se ama, son talentosos, pero ahora es viral lo que ha trascendido", afirmó Berardi. A pesar de la controversia, ni Duki ni Emilia han salido a responder a las acusaciones. La periodista reveló que la situación ha llevado a rumores de separación, especialmente tras la reciente aparición de Emilia en los Latin Grammy.

Berardi, sin embargo, asegura que ha hablado con fuentes cercanas a la pareja y que "todo lo que están diciendo es falso". Según ella, Duki y Emilia no están separados y desconfían de la veracidad de las imágenes que circulan, ya que el periodista que lanzó la noticia no es conocido en su círculo y ha hecho afirmaciones igualmente cuestionables sobre otros artistas, como Tini.

"Estas cosas no les gustan a Duki y Emilia, por eso no van a pronunciarse al respecto, porque no quieren darle trascendencia al tema", concluyó Estefi.