Sorpresa: Tras 30 años, Sergio Lapegüe tomó una drástica decisión

El mítico conductor de TN, Sergio Lapegüe, presentó su renuncia al canal tras haber sido una de las grandes figuras de la empresa durante 30 años. Según informó Ángel de Brito en LAM, el periodista tiene una propuesta laboral en América TV.

"Sergio Lapegüe renunció hoy a TN y al noticiero de El Trece después de 34 años. Renuncia indeclinable, no se prende y no se apaga más la luz", reveló De Brito. Y agregó: “Va a seguir en la televisión y es probable que esté en América. Tiene muchas ofertas, pero yo creo que lo vamos a tener acá”.

El conductor no brindó muchos detalles sobre la propuesta que el canal le habría hecho al periodista, pero aseguró que no se trata de un Late night show.

“Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua... tengo ganas de contarlo”, adelantó.

Por otra parte, algunos portales sostienen que la propuesta sería para encargarse de la segunda mañana, en febrero del próximo año, de 10 a 13 horas.