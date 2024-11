La inesperada frase de Fátima Flórez contra Yuyito González

viernes, 15 de noviembre de 2024 00:07

Fátima Florez rompió su silencio y se sentó a conversar con Socios del Espectáculo (ElTrece), donde se refirió al romance entre Yuyito González y el presidente Javier Milei, aclarando su postura al respecto. La reconocida actriz prefirió no involucrarse en conflictos innecesarios y dejó en claro que no tiene problemas personales con Yuyito. "No tengo enemigos, no tengo problemas con ella", comentó, buscando bajar la tensión en torno al tema.

Durante la charla, le preguntaron a Fátima si le deseaba lo mejor a la relación entre Yuyito y Milei, y la respuesta de la actriz fue tajante: "Le deseo lo mejor a todas las parejas. Me parece que está buenísimo el amor, que la gente se quiera y se ame, ¡eso es lo más importante!", aseguró Fátima.

Por otro lado, sumó: “Imaginate que yo nunca miraría a un hombre que está en pareja". Y agregó que "soy muy respetuosa con ese tema y pienso que uno no debería hacerle a los demás lo que no le gustaría que le hagan. El karma es algo real, y tarde o temprano vuelve".

Con firmeza, Fátima añadió: “No me parece correcto mirar a alguien que está en pareja. Hay tantos hombres dando vueltas, ¿por qué ir a fijarse en alguien que ya tiene un compromiso?" Luego, dejó en claro que esa historia ya forma parte del pasado.