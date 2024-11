El escándalo que sacudió a una actriz de Pasión Prohibida: "tergiversaron lo sucedido"

jueves, 14 de noviembre de 2024 00:00

"Pasión Prohibida" es, sin dudas, la novela turca que viene cautivando a la audiencia día a día por la pantalla de Telefe. La ficción, cuyo nombre original es Yasak Elma, transita su tercera temporada con sorprendentes cambios y giros que van de la mano de sus figuras principales.

Entre los que tomó gran protagonismo está el personaje de Sahika Ekinci, una bella mujer que tiene como mayor objetivo quedarse con la riqueza de Halit Argun, impulsada por una extraña persona que ahora genera pura incertidumbre.

Pero lejos de este personaje, la actriz que la interpreta es Nesrin Javadzadeh, una mujer que durante el rodaje de esta ficción quedó envuelta en un escándalo.

Según publica el portal Serie TV Turche, en el 2021 cuando "Pasión Prohibida" estaba en la cuarta temporada, la actriz quedó en medio de una polémica por un exabrupto que tuvo con la prensa. Supuestamente reaccionó ante los periodistas que le tomaban fotos pidiéndoles de forma agresiva que las borraran.

Tras un gran revuelo que generó esa versión, la actriz emitió un comunicado diciendo que habían tergiversado lo sucedido. La actriz, incómoda al ser vista cuando el café se derramó sobre su vestido blanco en el bufete de abogados donde acudió para apoyar a una amiga, dijo que sólo había pedido no filmar.

Nesrin dijo: “Me llevaron con cubrezapatos porque el café se derramó sobre mi vestido blanco. Cuando vi que me sacaban fotos le pedí que no lo hiciera. Pero ha sido muy tergiversada. Llevo 20 años haciéndolo. Con mis películas, mis premios, mis naranjas doradas, mi actuación. No soy del tipo que culpa a nadie. Lamento mucho que se haya retratado de esta manera. Cualquiera que me conozca lo sabe. Yo también te respeto, estás haciendo tu trabajo. Eres el puente más preciado entre nosotros y las personas. Entonces me enojé mucho".