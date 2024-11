Callejero Fino habló tras su salida de Bake Off Famosos

jueves, 14 de noviembre de 2024 19:48

El intérprete de cumbia RKT Callejero Fino explicó los motivos por el cual debió abandonar el reality de pastelería Bake Off Famosos, a través de un video en sus redes sociales.

“Como todos ya saben, no voy a -seguir- formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos y por cuestiones laborales no voy a poder estar más”, inició el intérprete.

“Quiero agradecerles de todo corazón a mis compañeros, a toda la gente del piso, del canal y de Telefe que me trataron excelente. La pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más, les mando un fuerte abrazo a todos”, continuó Callejero.

Para concluír, el artista se refirió a su público: “Más que todo, quería agradecerle a toda la gente que está del otro lado bancándome y que tiraron la positiva desde el minuto cero. Muchísimas gracias a todos”.

El pasado miércoles, la conductora del reality, Wanda Nara, comunicó: "Les quiero comunicar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales. Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación".