Vanina Escudero rompió el silencio: "Me duele, pero lo acepto"

Hace unos días, Denise Dumas expresó su tristeza ante la decisión que tomó Vanina Escudero de sacarle el madrinazgo de su hija Joaquina. Si bien reconoció que no ve a la pequeña desde la época de la pandemia, destacó que igual guarda un gran afecto por la nena y su madre. Tras esto, Vanina Escudero compartió unas palabras en su historia de Instagram expresando lo que significó para ella hacer este cambio.

"Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para mi aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca", comenzó expresando Escudero.

Radicada en Canelones, una pequeña localidad pegada a Montevideo, en Uruguay, Vanina destacó que el cambio de madrinazgo fue de la mano de lo que trajo aparejada la nueva vida que lleva desde el 2020 con su marido Álvaro Navia lejos de Argentina.

Sobre eso expresó: "Cuando nació Juaquina elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos, con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país. Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, sólo disfrutabamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años aproximadamente y ya era momento".

"En ese contexto yo sentí que no podría regalarle más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos 2 años y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella. Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella. Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda)", agregó Vanina.

Finalmente aseguró que "nunca" imaginó que ella "no entendería": "Obviamente no era algo fácil pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba".

"Lamento en el alma todo lo que pasó después. Todas las veces que viajaba a Buenos Aires le escribía para vernos y poder hablar, jamás quiso. A mí me rompió el corazón, lloré muchísimo porque la quería un montón. Pero si su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto", cerró.