Jimena Barón y un preocupante posteo: "fiebre inclusive"

miércoles, 13 de noviembre de 2024 00:00

Jimena Barón acaba de regresar de su viaje a Brasil, donde, junto a su hijo Morrison (Momo), disfrutaron de unos días de sol, surf y descanso. Sin embargo, a su regreso a Argentina, la cantante y actriz compartió con sus seguidores a través de Instagram que no estaba atravesando su mejor momento de salud debido a un malestar que comenzó luego de haber comido algo en el país vecino.

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, Barón compartió su experiencia con una dosis de humor, algo que sus seguidores suelen disfrutar. "¿Qué tal? Aquí con mi bronceado en cama, pues algo comí en Brasil que me dejó hecha un trapo. Fiebre inclusive", escribió la artista, mientras mostraba una foto en la que se la veía acostada y tapada hasta los ojos, claramente afectada por su malestar.

Para intentar recuperarse rápidamente, Jimena mostró lo que estaba comiendo: una dieta estricta basada en zanahorias, papas y calabazas hervidas. "Mari me hirvió esto que es lo único que estoy pudiendo comer y me trajo pastillas de carbón que directamente es como si me hubieran eliminado el ano del cuerpo", contó con su característico humor, refiriéndose a la descompostura digestiva que estaba atravesando. A la vez, se preguntaba de manera divertida si en algún momento volvería a ir al baño.

A lo largo de su historia en Instagram, Jimena continuó con su estilo único, incluso cuando su salud no era la mejor. En una publicación posterior, mostró un dibujo de Tristeza, uno de los personajes de la película Intensa-Mente, que refleja su estado de ánimo durante la enfermedad. "Soy ésta desde el sábado", bromeó la cantante, sumando otro toque de humor a su situación.

A pesar de esta pequeña crisis de salud, Jimena Barón sigue siendo muy activa en redes sociales, donde mantiene una conexión cercana con sus seguidores, compartiendo no solo su vida personal, sino también momentos divertidos y su siempre característico estilo de comunicación.