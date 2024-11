Encontraron muerto a un joven y reconocido actor: ¿Qué pasó?

martes, 12 de noviembre de 2024 20:14

Corea del Sur está conmocionada por la repentina muerte del actor Song Jae Rim, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el martes 12 de noviembre en su departamento, ubicado en el distrito Seongdong de Seúl. A sus 39 años, el fallecimiento de Song Jae Rim ha dejado a seguidores y colegas de la industria sorprendidos y con numerosos interrogantes sobre las causas de su deceso.

Según reportó News Naver, las autoridades encontraron una carta de dos páginas junto al cuerpo del actor, conocido por su participación en reconocidas series y películas de Corea del Sur. A pesar de ello, la causa de su muerte sigue sin esclarecerse.

Quién era Song Jae Rim, el actor surcoreano fallecido

Nacido el 18 de febrero de 1985, Song Jae Rim construyó una carrera reconocida en el cine y la televisión de Corea del Sur. Hizo su debut cinematográfico en 2009 con la película Actresses y alcanzó gran popularidad en 2012 gracias a su participación en el exitoso drama The Moon Embracing the Sun, según el medio local Soompi.

Su trayectoria continuó con apariciones en numerosas producciones de renombre, entre las que se encuentran Flower Boy Ramen Shop, Goodbye Mr. Black, Inspiring Generation, Two Weeks, Our Gap-soon, Let Me Hear Your Song y, más recientemente, Queen Woo. También tuvo roles importantes en producciones como The Suspect, Crazy Love y Bait, donde demostró su versatilidad en distintos géneros.

Fuente: con información de La Nación