Mirtha habló de la estatura de Milei y confirmó si volvería a entrevistarlo

lunes, 11 de noviembre de 2024 00:00

En una entrevista con Team Ubfal este domingo, la diva argentina, Mirtha Legrand, habló de la relación tensa que mantiene con el presidente Javier Milei e hizo referencia a su estatura.

"¿Viste la nota que hizo el presidente con Yuyito González?" dijo la notera. Legrand respondió: "No vi la nota, pero me la contaron", en relación a unas declaraciones que hizo sobre la pareja. Aclaró: "Me ponen el micrófono y me dicen: 'le gusta el binomio, la pareja' y yo les dije: 'no'".

En este sentido, completó: "Yo pensé físicamente que había un desnivel; Yuyito es muy alta y el señor presidente es más bajo que ella. Yo pensé en lo físico".

También hizo referencia a unos dichos del mandatario nacional sobre ella y confirmó si volvería a entrevistarlo: "Es muy feo lo que dijo el presidente, unas frases sobre mí feas. Tendrían una media. Si, si tendría, me encantaría. Las dos veces que estuvo fue muy amable, muy correcto".