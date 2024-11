Mariano Iúdica anunció su regreso a la televisión como conductor

lunes, 11 de noviembre de 2024 00:27

Mariano Iúdica ha anunciado su regreso a la televisión como conductor, tras recibir una propuesta para tener su propio programa después de su participación en Bake Off Famosos.

El conductor sorprendió a muchos en las redes sociales al confirmar su retorno, especialmente después de haber sido cancelado por diversas controversias. En una entrevista con Socios del espectáculo, Iúdica afirmó: "Sí, vuelvo con mi hija como productora. Es un proyecto muy lindo, algo que ya hice antes. Está muy bueno". Esto sugiere que el nuevo programa podría ser La cocina del show, Soñando por cantar o incluso Polémica en el bar.

A sus 54 años, destacó: "Va a estar buenísimo... Es un programa grande. Está cerrado, pero no sé la fecha, no quiero apresurarme, quiero que todo fluya". Sin embargo, no reveló el canal donde se emitirá, aunque sugiere que podría ser América TV o eltrece.

Finalmente, Iúdica comentó: "Pasó algo muy mágico y único, no es algo que sucede siempre. No quiero hacerme malasangre ni trabajar demasiado. Cuando uno puede relajarse un poco, es una bendición de Dios". Esto parece contradecir su afirmación sobre el "programa grande", ya que él mismo mencionó que no desea esforzarse demasiado.