Tras la amenaza de juicio, Yanina Latorre habló con Wanda: “Se cree más que todos”

Tras una fuerte critica de Yanina Latorre contra Wanda Nara, ambas tuvieron una charla telefónica en la que la panelista de LAM aseguró, “nos dijimos de todo”.

Es que Yanina Latorre compartió detalles sobre cómo están disfrutando su estancia en este destino paradisíaco la empresaria y el cantante de cumbia L-Gante en el medio de un difícil momento profesional que transita Mauro Icardi.

Latorre, uso sus redes sociales para compartir como le fue en lo que al parecer fue una tensa conversación tras la amenaza de juicio que hizo Wanda en una historia de Instagram.

"Ella está enojada, no es mi problema. Lo que faltaría es que la gente se enoje por lo que opino. Es muy de famoso, tipo Wanda, agrandadito que se cree más que todos", declaró.

A pesar de las diferencias, aclaró: "Cuando tiene razón, tiene razón; cuando no, no". En cuanto a la información que ha recibido, comentó: "Me dio mucha data, la mitad de las cosas las creo, la mitad no porque la conozco".

Sobre su relación con Wanda, mencionó: "Hablé mucho con Wanda, obviamente que la conozco. Ella me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme, como siempre pasó". Después de intercambiar palabras fuertes, reflexionó: "Nos dijimos de todo, después bajé tres cambios".

Respecto a las historias borradas por Wanda, expresó: "Yo no tenía ninguna intención de que borre las historias. ¿Me quiere hacer juicio? La espero, basta de joder los huevos". Agregó: "Es frustrante que se instale la idea de que, si sos Wanda Nara, la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo".

En cuanto a su relación personal, afirmó: "La conozco a Wanda, fui a su casa, a su casamiento, pero no por eso le voy a chupar el orto toda la vida. Jamás le pedí un favor, varias veces le escribí por otras cosas y me dejó cricricri".

Finalmente, sobre el tema del juicio, concluyó: "Comenzó con lo del juicio y no me quedé callada. Hay gente que, por una fuente, Wanda es capaz de prostituirse. Yo no, para nada". Sin embargo, destacó que su comunicación ha sido cordial: "La verdad es que me habló bien, yo le hablé bien, no estoy tan caliente. Obviamente que me tira fruta, me opera".