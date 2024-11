Guillermo Francella recordó sus años en el periodismo y lo que su padre le decía

domingo, 10 de noviembre de 2024 15:24

Guillermo Francella, reconocido por su amplia trayectoria en la televisión y el cine, sorprendió al público al revelar detalles de su etapa laboral poco conocida en el mundo del periodismo. En una entrevista en La Divina Noche de Dante, el actor compartió anécdotas sobre su formación en este campo y su paso por el mundo de los medios antes de convertirse en uno de los artistas más populares del país.

“Mi papá me decía que buscara algo para comer”, comenzó Francella, quien explicó que su vocación por el teatro siempre fue lo primero, pero que, siguiendo el consejo de su padre, decidió estudiar algo relacionado con el periodismo para tener una alternativa laboral. "El periodismo siempre me gustó, pero no el escrito, sino el oral. Me encantaba estar frente a la cámara, hacer algo de interpretación", aseguró el actor.

Francella se formó en la Escuela Superior de Periodismo, una de las más prestigiosas de la Argentina en su época. Allí, aprendió tanto técnicas de escritura como de expresión oral, aunque su verdadera pasión era esta última. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la revista Gente, aunque su paso por allí fue breve, ya que fue contratado solo durante los meses de verano. “Me rajaron después”, confesó, y aunque el despido lo afectó, aseguró que no se trató de una crítica a su trabajo, sino a la naturaleza de la industria, que cambia constantemente.

"Trabajé muy poco como periodista porque rápidamente me metí en la televisión", recordó Francella, quien relató cómo la inseguridad laboral y la falta de estabilidad en los primeros años de su carrera como actor lo llevaron a buscar más seguridad económica. A pesar de no haberse dedicado al periodismo a largo plazo, Francella destacó que la formación le dejó una base sólida, y subrayó cómo esa experiencia le enseñó el valor de la comunicación oral en el mundo de los medios.

"Hoy, cuando hablo con mis hijos sobre mi carrera, les cuento que el periodismo me enseñó a expresarme con claridad y a conectar con la gente, algo que también es fundamental en la actuación", concluyó el actor.