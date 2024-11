Bake Off Famosos: una participante hizo trampa y todos fueron castigados

viernes, 1 de noviembre de 2024 00:00

Este jueves se vivió un momento de tensión en Bake Off Famosos (Telefe) tras un polémico accionar de Vero Lozano. La conductora fue sorprendida en un momento comprometedor que casi le cuesta una dura sanción en plena competencia. Aunque no estaba "cocinando" técnicamente, su acción provocó que el jurado decidiera castigar no solo a ella, sino a todos los participantes.

Mientras Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis explicaban el desafío creativo y los pasos a seguir, Lozano violó el reglamento del programa. Vale destacar que los competidores pueden iniciar sus preparaciones una vez que Wanda Nara da la orden. Sin embargo, Verónica comenzó a recortar la forma de su letra elegida antes de que se diera la señal. Esto despertó el enojo del jurado.

Christophe la divisó desde lejos y, al notar la infracción, Betular solicitó que se le restaran cinco minutos a Lozano. La sorpresiva decisión final del jurado fue mucho más drástica: todos los participantes tendrían 15 minutos menos para cocinar.

Como resultado de este incidente, Lozano fue "castigada" y complicó a todos sus compañeros, generando un ambiente de tensión en la cocina.