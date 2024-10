“Para vos que leés”: Mauro Icardi compartió una foto picante de Wanda Nara

miércoles, 9 de octubre de 2024 15:51

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi nunca volvió a ser la misma desde aquel día en que la conductora reveló públicamente que su marido le había sido infiel con Eugenia “La China” Suárez. Tuvieron varias separaciones y reconciliaciones hasta que la mediática tomó la decisión de instalarse en Argentina para transitar mejor su enfermedad.

El futbolista se esfuerza por acompañarla y estar con ella, a pesar de que vive en Turquía por su trabajo en el club Galatasaray, donde es una figura. Durante un descanso laboral, el futbolista viajó a la Argentina y lo primero que hizo fue “marcar la cancha” y posar junto al perrito que Wanda había llevado al programa de Susana Giménez.

Esas fotos llegaron horas después de que Nara llevara a Bake Off Famosos a L-Gante, con quien habría tenido un romance, aunque ella describe la relación como una amistad.

Para que no quedaran dudas de que están juntos, Mauro Icardi posteó una foto de Wanda en ropa interior y acostada en su cama. “Para vos que leés, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos... les deseo buenas noches o noches buenas”, escribió sobre la imagen de su mujer.

En el living de Susana, Wanda había asegurado que no continúa su relación sentimental con Mauro, aunque siempre serán familia porque tienen dos hijas en común: "Estuve muchos años viviendo afuera, fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud y los chicos están más grandes. Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado".