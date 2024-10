Reconciliación: apareció una foto de Wanda y L-Gante a los besos

martes, 8 de octubre de 2024 00:00

A los besos y muy acaramelados. Así protagonizaron una foto Wanda Nara y L-Gante. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y el cantante se dieron un beso apasionado y la foto se hizo viral en la noche de este lunes.

En la imagen, que compartió El Ejército de LAM, se los ve con la basílica de Luján de fondo. Sin embargo no se sabe cuándo fue tomada la foto, si antes o después de que él la bloqueara.

Este domingo en la noche, Wanda pasó por el living de Susana Giménez y confesó que L-Gante se enojó con ella por cómo habían editado el programa de Bake Off Famosos cuando él estuvo invitado.

"Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo", aseguró Wanda quien luego comparó lo que le pasó a ella con lo que en algún momento le debe haber pasado a Susana: "Si acá a alguien lo tratan mal, se la agarran con vos".

Luego destacó que él "es amoroso" y que tiene "buena onda". Además aclaró que siempre fueron amigos, no hubo una relación como había trascendido. "Después fue más lo que se generó afuera que lo que realmente es. De hecho, yo estoy hace seis meses en Argentina. No nos vimos. Lo vi ahí en el programa", aclaró.

Pero ahora todo cambió cuando este lunes, Ángel de Brito compartió en las redes la foto de ambos a los besos. Y lo que más llamó la atención es que L-Gante sale depositando su mano en la cola de ella mientras la abraza y besa.

"Y Mauro Icardi llegó hoy a la Argentina", dijo sorprendido De Brito al hacer referencia a la foto que el futbolista compartió en su cuenta de Instagram donde sale con la perrita dachshund que Wanda llevó a lo de Susana en la noche de este domingo.

¿Será estrategia o es un engaño al descubierto?