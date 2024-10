Georgina y Nancy Pazos rompieron el silencio tras su "pelea": qué dijeron

martes, 8 de octubre de 2024 20:09

Las redes sociales y los medios de comunicación estallaron tras la supuesta pelea que Georgina Barbarossa y Nancy Pazos habrían tenido durante un corte de ‘A la Barbarossa’. Una vez de vuelta al aire, Analía Franchín tomó el mando del ciclo y reveló una disputa entre ellas.

"Me toca asumir un momento muy incómodo. En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda, somos todos profesionales", dijo Franchín.

El clip de Franchín fue levantado por numerosos sitios de espectáculos que intentaban averiguar que es lo que habría pasado fuera de cámara. Sin embargo, todo se trató de una broma entre los panelistas.

¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre la pelea?

La conductora utilizó sus redes sociales para aclarar la fake news que salió desde su propio programa y explicó por qué tuvo que retirarse antes del programa: “Hola, chicos. Estoy en el auto volviendo a Kuarzo. Fue un chiste que hizo Analía. Juro que no me peleé con Nancy”, dijo mientras volvía al canal.

“Vine a lo de Zaldivar porque me tenía que hacer un chequeo, por eso salí antes”, reveló Georgina.

“Está todo bien. Nunca me peleé con Nancy y nunca me quiero ir de mi programa. Ahora me voy a hacer el programa de Vero Lozano”, cerró la conductora.

¿Qué dijo Nancy Pazos?

Durante su ciclo en Radio 10, la conductora charló con Barbarossa sobre la supuesta disputa entre ambas. Entre risas, le bajaron importancia a la fake news y se rieron de como escaló la broma de Franchín.

“Yo estaba en el Congreso en esta reunión de comisión, por eso me fui del programa antes, y me empiezan a llamar personas que querían mandarme móviles”, detalló Pazos.

Ante el pedido, que pensó que era por el evento al cual asistía, la conductora le preguntó a qué venían y se sorprendió con la respuesta que recibió: "Por el jarrón a Georgina”.

Tanto Georgina como Nancy se rieron de la forma en la que se difundió la supuesta pelea entre ambas.