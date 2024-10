"Un audio de 5 minutos": Luciano Pereyra y Abel Pintos revelaron cómo fue que decidieron unirse

lunes, 7 de octubre de 2024 00:00

Abel Pintos y Luciano Pereyra se preparan para hacer una serie de conciertos juntos en el Luna Park y en la previa, visitaron el programa de Susana Giménez. Allí ambos revelaron no sólo como viven la previa a los 30 shows en el Luna Park sino que también revelaron cómo fue que decidieron dar este paso tras 10 años sin cantar juntos.

Fue Luciano quien reveló que Abel Pintos se "embaló" con la idea y le mandó un audio de 5 minutos. "Esto nació como una locura de Abel en un audio de 5 minutos que mandó, un poco largo", comenzó relatando entre risas al recordar aquel día que él decidió dar el primer paso.

El entusiasmo se generó hace un tiempo cuando Luciano Pereyra invitó a Abel Pintos a actuar en un concierto suyo en el Movistar Arena. "Enseguida nos sentimos muy cómodos y dijimos bueno después de tanto tiempo creo que es el momento, es ahora. Él que es recontra manija enseguida mandó el mensaje tenemos que hacerlo, vamos para adelante", recordó Luciana.

Luego Abel Pintos explicó que "hacía muchos años que no nos veíamos, como 10 años que no cantábamos juntos". Por eso aquel día que él subió invitado al escenario de Luciano fue impactante: "cuando me subí a cantar en el concierto en el Arena, estábamos a mitad de la canción y el público estaba súper prendido. Nosotros estábamos emocionados y yo pensando que no me quería bajar porque la verdad que quería decirle 'déjame cantar cinco o seis canciones más en casa'".

Finalmente Abel reconoció que "no suele" sucederle que quiera quedarse en un escenario en el que es invitado pero en aquella ocasión se sintió muy bien. "Cuando uno va de invitado con algún músico, de alguna manera, es su casa el escenario y su público y su gente pero la verdad me sentía como en un concierto mío y eso fue lo que después le conté en un audio de cinco minutos".

"Vamos a hacer 30 shows en el Luna Park"



— Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2024

Seré ? Abel Pintos junto a Luciano Pereyra ?



— Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2024