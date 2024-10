Tras su paso por Bake Off Famosos, L-Gante se enojó con Wanda Nara: "Me bloqueó"

lunes, 7 de octubre de 2024 00:00

"Me bloqueó". Con esas palabras y sin más rodeos, Wanda Nara contó que tras su paso por Bake Off Famosos, L-Gante se enojó con ella y la bloqueó. La conductora del reality de pasteleros de Telefe, pasó este domingo por el living del programa de Susana Giménez y reveló que la relación con el cantante ahora no atraviesa su mejor momento.

"Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo", reconoció Wanda quien luego comparó lo que le pasó a ella con lo que en algún momento le debe haber pasado a Susana: "Si acá a alguien lo tratan mal, se la agarran con vos".

Luego destacó que él "es amoroso" y que tiene "buena onda". Además aclaró que siempre fueron amigos, no hubo una relación como había trascendido. "Después fue más lo que se generó afuera que lo que realmente es. De hecho, yo estoy hace seis meses en Argentina. No nos vimos. Lo vi ahí en el programa", aclaró.

Wanda contó que se hizo "muy amiga de él" cuando ella atravesaba una crisis con Mauro Icardi pero luego se sintió defraudada por él cuando L-Gante tuvo una cercanía con La China Suárez: "ella lo invitó a una avant premiere de no sé qué cosa y yo sentí que fue a propósito. Dije 'es mucha casualidad'. De parte de los dos me pareció muy raro".

"Obvio que me enojé. Me parecía mal porque él sabía todo. Ellos no se conocían, no tenían relación y de repente... Me pareció como que fue generado más para la prensa. Y yo con mis amigos soy como muy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Y soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así me lastima y nunca me acostumbro a que exista gente garca en la vida", apuntó.

Finalmente reconoció que para ella, lo que L-Gante hizo con la China Suárez fue para ella como una traición: "Soy de abrirme, de hablar, de confiar, de tener buena relación con todo el mundo. Y cuando alguien me cae bien, doy la vida por esa persona. Y cuando te traicionan... Sí, me duele, me mata".