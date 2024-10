¡Adiós pelo largo! Licha cambió su look y estallaron las redes sociales

lunes, 7 de octubre de 2024 00:00

Ni Wanda Nara, ni Susana Giménez, ni Abel Pintos, ni Luciano Pereyra. Este domingo a la noche quien fue tendencia en la red social X (ex Twitter) fue Lisandro Navarro, más conocido como Licha de Gran Hermano.

El modelo, que es "Susano" en el programa de Susana Giménez, sorprendió a toda la audiencia con un nuevo look y no tardaron en aparecer los comentarios en la ex red social del pajarito. Licha se caracterizó por tener una larga melena que la mayoría de las veces la usaba atada y en ocasiones especiales la dejaba que se extendiera en sus hombros.

Tras el ingreso al programa de la diva de Telefe, como su asistente personal, tuvo dos apariciones con cabello largo pero recogido. Y este domingo sorprendió a todos con un corte en el que está rapado por detrás y deja lucir un jopo por delante.

"Te cortaste el pelo y te hiciste flequillo", lanzó Susana al principio del programa, en cuanto él tuvo su primera intervención. Ante esto, Licha respondió: "estoy cambiando de look constantemente. ¿Te gusta?, estás muy observadora".

Sin más vuelta, Susana respondió el cumplido: "es coqueto". Sin embargo no apreció si le gusta o no el cambio de imagen.

Los que no dejaron pasar el detalle fueron sus fans que se volcaron a la red social para dejar sus comentarios. Mirá algunos de los posteos que dejaron:

vieja hija de puta le hizo cortar el pelo a Licha, me arruinó el domingo chau pic.twitter.com/ZH65tLIwL5 — solo lala ( de luto ) (@scullysblf) October 7, 2024

LICHA SE CORTO EL PELO KEEEEE pic.twitter.com/ua2QWEVuA8 — manux uD83EuDD0D (@manue2_) October 7, 2024

LICHA CAMBIO SU LOOK Y SIGUE SEDUCIENDO A #SusanaGimenez QUE LE LANZA PICARA: " ES COQUETO"..



ESTE BEBOTEO YA NOS CONQUISTO.. pic.twitter.com/overHD3otW — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) October 7, 2024