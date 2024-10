“No puedo parar de llorar”: la emoción de Tini Stoessel tras cantar con Coldplay

domingo, 6 de octubre de 2024 11:10

"No puedo parar de llorar". Con esas palabras, Tini Stoessel expresó la alegría que vivió tras compartir escenario con Coldplay. La artista participó en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), invitada por Coldplay. Junto a ellos interpretó We Pray, la canción que estrenaron juntos a principios de agosto.

La participación de la cantante argentina fue todo una sorpresa para los seguidores de la banda británica en el mítico late night show. “Una vez más, Coldplay”, pronunció el comediante Nate Bargatze previo a que Tini apareciera con Chris Martin.

Tini brilló en el escenario y no pudo contener las lágrimas de emoción al finalizar la interpretación. Al final Chris atinó a darle un abrazo para contenerla. Tras el show, la cantante recurrió a su cuenta en X (ex Twitter) donde escribió una línea que sintetizó todo lo que vivió: “No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras”.

Ésta no es la primera vez que Tini actúa con Coldplay. El debut de ella con la banda de Chris Martin fue el 1 de noviembre de 2022 durante la gira maratónica de diez shows que realizaron en el Estadio Monumental, en Buenos Aires. En aquella ocasión, solo cantaron juntos Let Somebody Go -originalmente interpretada por Selena Gómez- y Carne y hueso, que pertenece al repertorio de la artista.