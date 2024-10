El Hormiguero promete una semana estelar con invitados que cautivarán al público

domingo, 6 de octubre de 2024 11:31

Rating al rojo vivo esta semana. Así se avizora el panorama en la televisión de España. “El Hormiguero”, al mando de Pablo Motos y su equipo ha decidido poner toda la carne el asador los próximos días y difundió una lista de invitados que será casi imposible se superar a la competencia.

Para este lunes, estará presente el sorprendente y carismático, pilo de la Formula 1 Franco Colapinto. El argentino a sus 21 años, el joven talento de Williams Racing ha sorprendido en sus primeras carreras, y su visita a El Hormiguero será una gran oportunidad para conocer más sobre su prometedora carrera.

El martes, la pantalla se llenará de talento cinematográfico con la presencia de Carolina Yuste y Luis Tosar. Ambos actores protagonizan el esperado estreno de la película La infiltrada, inspirada en una historia real sobre una agente que se infiltró en ETA. Este encuentro seguramente aportará una interesante perspectiva sobre su trabajo en el cine y el proceso creativo detrás de la película.

La cantante Ana Guerra, conocida por su paso por Operación Triunfo, será la invitada del miércoles. Con su nuevo álbum, Sin final, recién lanzado, la artista compartirá detalles sobre su música y su próximo paso personal: su boda con Víctor Elías, programada para el 31 de octubre.

Para cerrar la semana, el jueves habrá broche de oro, el icónico talento de Gloria Gaynor . Con su único concierto en España programado para el 12 de octubre en el Wizink Center, Gaynor interpretará sus clásicos atemporales como Never Can Say Goodbye e I Will Survive, asegurando una noche memorable para los seguidores del programa.

Con una semana llena de estrellas, El Hormiguero no solo ha recuperado su fuerza en el prime time, sino que también promete entretener a la audiencia con contenido diverso y emocionante. ¡No te pierdas las entregas de la próxima semana!