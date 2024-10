El mejor y el peor: Betular calificó a los famosos y adelantó “sorpresas” en Bake Off

sábado, 5 de octubre de 2024 00:00

Tras la salida de Gastón Edul de Bake Off Famosos con la consigna de Wanda Nara, Damián Betular ya analizó a los participantes y adelantó algunas sorpresas para la semana que viene. En una entrevista en LAM, se animó a decir quiénes han mejorado su performance para ser el mejor pastelero amateur en el reality que cautiva nuevamente a los argentinos.

“Sorpresa grande es Vero Lozano, creo que esta semana la revelación es Callejero Fino”, dijo el chef jurado estrella del programa. Cuando le preguntaron quién le sorprendió para mal, lanzó dos nombres: “No sé si para mal, pero esperaba mucho más, son los dos galanes maduros: Mariano Iúdica y Damián Santos. Vienen 'pa’ tranqui' pero 'Zafaroni', pero hay sorpresas”, aseguró.

Al respecto, valoró: “Bake Off es su cuarta temporada, es un reality muy ameno, y al ser todos famosos, fue como un combo para que esté todo bien”. Respecto de los participantes, aseguró que tuvo una gran sorpresa con una actriz: “Al principio aparecieron nombres muy fuertes y cuando todos empezaron a decir que sí, no me imaginé que Andrea del Boca volviera a la televisión y se animara al reality”.

Finalmente, adelantó: “Hay un capítulo que viene la semana que viene que es fuerte; hay gente que ha trabajado muchos años en la tele y al presentar una torta los vulnerabiliza. Van a haber sorpresas”.