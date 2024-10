¿Se casó por conveniencia?: el revelador mensaje en medio de la ruptura entre Pampita y Moritán

viernes, 4 de octubre de 2024 19:20

En el marco de la escandalosa separación entre Carolina Ardohain y Roberto García Moritán, en el programa Mañanísima, Majo Martino reavivó una de las supuestas razones por las cuales el diputado decidió casarse con ella.

Martino comenzó mencionando: "Una chica que salió con Roberto antes de que conociera a Pampita, me envió este mensaje. Roberto se lo mandó a ella y refleja un poco su concepción del amor".

Luego, anunció que leería un fragmento del material exclusivo que tenía: "Voy a leer solo un párrafo. Lo escribió Moritán para esta chica, un poco antes de conocer a Carolina".

En el mensaje, Moritán expresaba: "Recién almorcé con una persona que me orienta en mi nueva aventura política y me dice que es crucial que me estabilice con una pareja para poder crecer".

Majo concluyó: "Le respondí que ya la había encontrado. Aquí vemos lo que piensa", sugiriendo que Moritán se acercó a Pampita por motivos distintos al amor.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que se menciona esta teoría, ya que antes de la pandemia, en octubre de 2019, una celebridad reveló que Roberto la había estado invitando a salir, insinuando que buscaba a alguien que lo hiciera más conocido y mejorara su imagen en la política.