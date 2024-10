La madre de García Moritán rompió el silencio y dio su versión de la separación de su hijo y la modelo

viernes, 4 de octubre de 2024 00:00

La separación de Pampita y García Moritán suma un nuevo capítulo. La polémica y los conflictos entre ambos parecen no tener fin, y en esta oportunidad, una persona cercana al empresario decidió romper el silencio. Se trata de la madre de García Moritán, quien ofreció contundentes declaraciones que dejaron a todos en shock.

La mujer fue abordada por un móvil de A la Tarde y reveló todos los detalles desde su postura. La madre del empresario aseguró que la separación la tomó por sorpresa. “Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida y los periodistas lo único que quieren es destruirlo", aseguró la mujer, que se mostró angustiada por el momento que le toca vivir a su hijo.

Además, destacó que no hay pruebas sobre las supuestas infidelidad y se animó a aconsejar a su exnuera: "Ella debería darle una mano, y elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto, me dan pena los chicos”.

Por último, la mujer afirmó que “Es todo mentira lo de la corrupción, que lo prueben. El allanamiento nunca existió”, afirmó. Y agregó que ”Roberto está muy mal, pobrecito".