Wanda Nara publicó una foto súper hot, con un mensaje contundente: "me cuesta conocer a alguien"

miércoles, 30 de octubre de 2024 00:00

Con una foto súper hot, este martes en la noche, Wanda Nara encendió las redes sociales. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) apostó a una foto en la que sale con poca ropa y una contundente frase que expresa por qué decidió estar sola.

El posteo fue minutos antes de la medianoche, y en menos de media hora sumó más de 46 mil Me Gusta en Instagram. "Me hago tan feliz, que me cuesta conocer a alguien que logre darme más de lo que yo misma hago por mi", expresó en el texto que acompañó con una foto donde se la ve muy seductora.

En la imagen, en blanco y negro, se la ve sentada en una cama, y vistiendo sólo un cancan negro. En la pose, se puede ver el sugerente tatuaje con forma de avión en el lateral de su cuerpo que va orientado a su pecho.

El posteo llegó después de que este lunes, se la viera nuevamente con L-Gante en el contexto de una fiesta. Las imágenes aparecieron en la red social del cantante y si bien dura pocos segundos, se los puede observar moviéndose al compás de la música.

Por su parte, Wanda se grabó sonriente junto al intérprete, mientras él sostiene una copa en una de sus manos.

“Yo estoy confundida también. Somos muy amigos”, expresó Wanda este martes en un audio que se compartió en A la Barbarossa, el ciclo de Telefe que ahora es conducida, momentáneamente, por Lizy Tagliani.