Georgina Barbarossa pegó el faltazo a su programa: El inesperado motivo

miércoles, 30 de octubre de 2024 20:22

Georgina Barbarossa se ausentó durante dos días de su programa "A la Barbarossa", que se emite por Telefe, dejando el mando a dos destacadas figuras del canal, Lizy Tagliani y Robertito Funes Ugarte. La razón de su faltazo fue un conmovedor motivo: el cariño que siente por su nieta.

"Me conoce, me tira los bracitos", compartió Georgina, expresando la felicidad que le brinda la pequeña. "Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Estoy tan contenta. La amo", resaltó la reconocida conductora.

Cabe destacar que la conductora no puede mostrar a su nieta en redes sociales, ya que sus hijos prefieren mantener un perfil bajo. "Algún día podré mostrarla a Julia, cuando tenga 21 años y yo esté viejita", sumó.

Además de su rol en el programa, Georgina ha vuelto a su primera pasión: la actuación. "Estuve grabando una serie que saldrá el año que viene", cerró.