"Quiere caretear": inesperada crítica de una famosa a Pampita Ardohain

lunes, 28 de octubre de 2024 22:55

Carolina "Pampita" Ardohain estaría viviendo un romance con el polista Martín Pepa y ello dividió aguas entre quienes apoyan a la modelo y quienes la critican. Entre ellos, Analía Franchín sorprendió con dardos hacia la empresaria en "A la Barbarossa"

Pía Shaw resaltó que "Roberto García Moritán estuvo con Anita y Pampita tuvo un fin de semana que lo empezó el jueves yendo a Tequila y a Gardiner, obviamente con Martín Pepa". Franchín disparó: "¡La obviedad! Eso es lo que uno hace cuando quiere caretear una situación y para que estén todos los medios atrás, diciendo “estoy bárbara. Nada me afecta”.

Y marcó: "¿Puedo decir algo? ¡Qué mala que me vine hoy! Después se queja cuando los noteros van a su casa. Van a la obviedad de Gardiner, de Tequila, para que la vean. Ahora, el señor Martín Pepa, qué papel triste prestarse a esto de entrar a Tequila y que te corran las cámaras. ¡La tengo seca a nivel pasa de uva!".

Y reveló algo fuerte: "¿Y sabés lo que le dijeron los amigos (de Pepa)? Lo que voy a decir es muy polémico, pero le dijeron: ‘Boludo, es un quemo salir con Pampita. Es como si salieras con la vedette rubia’. No me hagan nombrarla porque ya me amigué. Los amigos le dijeron: “Es un quemo que salgas con Caro. Es como si salieras con LS (en referencia a Luciana Salazar)”.

¿Qué dirá la modelo?