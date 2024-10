Por primera vez, Axel habló sobre la denuncia por abuso sexual: “Perdoné a la chica”

lunes, 28 de octubre de 2024 00:00

El cantante Axel Witteveen habló por primera vez sobre la denuncia de abuso sexual que recibió en 2019, sorprendiendo al confesar que perdonó a la chica involucrada. Aclaró que fue la única acusación relacionada con este tema. En una entrevista con el programa radial "Agarrate Catalina", Axel se mostró tranquilo y dijo: "Siempre estuve tranquilo, porque uno sabe quién es y qué hizo en la vida".

Se refirió a la desinformación que rodeó el caso, comentando: "Ves tanta gente hablando de nada, haciendo leña del árbol caído, porque nadie tenía ninguna información cierta. Todos hablaban por hablar". Además, enfatizó: "No sé si todo el mundo lo hacía con maldad, ni me lo quiero tomar personal. Perdoné a la chica que me denunció, porque si Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo?". Con estas palabras, dejó claro que no guarda rencor.

Axel también habló sobre su ausencia en los medios desde que se hizo pública la denuncia: "Nunca me escondí, lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito. Primero, quiero aclarar: tuve una sola denuncia". Confirmó que los rumores sobre múltiples acusaciones eran falsos.

Recientemente, Axel lanzó un nuevo álbum titulado "Vuelve", su primer disco en cinco años, que incluye 12 canciones.