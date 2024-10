Nico Occhiato consiguió que Susana Giménez revelara la verdad de por qué no quiere estar en pareja

lunes, 28 de octubre de 2024 00:00

Finalmente Susana Giménez reveló por qué no quiere estar en pareja y prefiere seguir sola. Este domingo en la noche, en pleno programa por Telefe, habló de su vida privada y confesó cómo está en cuestión de amor.

Fue durante el momento en el que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña estaban en el living de su programa como invitados. Allí, el creador de Luzu TV aprovechó para invertir los roles y convertirse él en entrevistador frente a Susana Giménez como entrevistada. El tema que puso en la mesa con gran velocidad fue "el amor".

"¿Ahora no hay ningún chabón en tu vida?", preguntó de forma natural y al pasar a Susana quien no dudó en responder. "No me gusta nadie en la vida", aseguró la diva quien luego agregó: "No es que no me gusta nadie, no tengo ganas de amar. Porque no me fue muy bien en los últimos amores que tuve, entonces dije, chau".

Lejos de "escapar" al tema, la conductora se prendió a hablar un poco de su vida y destacó: "amar he amado muchas veces y bien, y he sido feliz, pero llegó un momento que, te juro, ahora no".

En este contexto, aseguró que su última pareja fue hace bastante tiempo e incluso él ya está casado con otra mujer. "¿Pero lo conocemos? ¿Es famoso?", indagó Nico a lo que ella respondió: "No, no es famoso, pero cuando salió conmigo sí se hizo famoso".

"¿A cuántos hiciste famoso vos?", agregó a lo que Su reconoció que "a casi todos". "Este último vínculo. ¿Quién terminó? ¿Terminaste vos? ¿Terminó él?", apuntó Occhiato y Giménez respondió el verdadero motivo por el que no quiere estar con nadie: "Nunca terminamos muy bien. Siempre hay cuestiones, viste, de... ¿qué te voy a decir, no? De guita, de cosas".

En ese momento reveló que la última separación fue millonaria por decisión de la justicia y eso la hizo no querer saber más nada con nadie: "La justicia me ordenó pagarle a él".