Margarita llega con un show musical al Movistar Arena

lunes, 28 de octubre de 2024 00:00

Margarita, el éxito de Cris Morena llegará en el 2025 al Movistar Arena. La novela infanto juvenil, que actualmente se emite por la pantalla de Telefe, ya tiene fecha para debutar en los escenarios y de esta forma llegar al público en persona.

Este domingo en la noche, durante el programa de Susana Giménez, Cris Morena fue la encargada de revelar que ya está todo pensado para que el elenco del spin off de Floricienta se presente ante sus fans con un show cargado de mucha música, baile y otros condimentos.

"Volvemos con un show increíble en vivo que va arrancar el 5 de febrero", destacó Cris Morena en el living de Susana antes de que el video promocional del evento se emitiera por el programa. En éste se ve a Margarita encendiendo un televisor antiguo en el que se puede apreciar cómo fueron los shows con el sello de Cris que fueron un éxito en el Luna Park.

Morena adelantó que 29 de octubre comenzará la venta anticipada y se mostró entusiasmada con poder reunir a los seguidores de la serie después de tantos años sin contar con un show de su autoría en los escenarios. En este contexto destacó que el Movistar Arena tiene capacidad para más de 10 mil personas con lo cual es una cifra que antes no alcanzó con un evento de este tipo.

Más tarde, Cris contó que la serie Margarita nació en la época de la pandemia por Coronavirus, allá por el 2020. "Estábamos en cuarentena y me decían que si no quería hacer algo con Floricienta y dije que no me gusta volver para atrás", recordó subrayando que en ese contexto nació la idea de una ficción que diera continuidad a aquella producción que le dio tanto éxito hace 20 años.

"Había escrito hasta la canción", aseguró señalando que cuando Thomas Yan supo de esta idea, no dudó en pensar por qué señal saldría: "es de Max, es de Warner". "Tenía 10 páginas escritas de hacia dónde iba", reveló señalando que lo que más la inspiró es pensar en "volver a estar con chicos y jóvenes".