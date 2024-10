Jimena Barón habló con sus seguidores sobre la maternidad y el casamiento con Matías Palleiro

lunes, 28 de octubre de 2024 19:24

Jimena Barón respondió las preguntas de sus seguidores por redes sociales y se refirió a dos temas importantes en su vida: la maternidad y el casamiento. Y sobre ambos dio grandes definiciones.

La actriz y cantante está en pareja con Matías Palleiro hace varios meses y se muestran muy enamorados por las redes sociales. Por ello, la posibilidad de casarse con su novio fue uno de los temas sobre los cuales los fans no dudaron en preguntarle. "Casorio Jime, eso nos interesa!", comentó en su posteo una fan, a lo que Jimena respondió de forma tajante: "No solo jamás e intereso casarme sino que ahora contagié a Matías con el asunto, así que no creo. Perdón".

Luego también llegó el momento de hablar de la posibilidad de ser de nuevo mamá. Jimena tiene un hijo de su relación anterior con el exjugador de Boca, Daniel Osvaldo, de 10 años a quien llaman cariñosamente Momo. Y por ello los seguidores le consultaron si podría embarazarse de nuevo en base a los deseos del pequeño. "Momo quiere hermanito?", preguntaron y ella comentó: "Momo quiere un hermano pero no quiere una hermana. Qué decirles?".

Así la actriz fue respondiendo las preguntas de sus fans en un curioso intercambio. Esta es una modalidad que los famosos utilizan muy frecuentemente para estar en contacto con sus seguidores.