¿Barassi en la Fiesta Nacional del Sol?: "tengo unas ganas..."

lunes, 28 de octubre de 2024 20:14

Darío Barassi es sanjuanino de pura cepa y siempre que puede resalta a la provincia. Esta vez en sus redes sociales habló de la Fiesta Nacional del Sol y de un deseo.

"Acá más datos de Barassi. Aún no sé si me puedo mandar a la Fiesta del Sol o no. Pero la novedad de este año es que tiene un Skate Park que va a estar buenísimo. Shows, arte, música, deportes, de todo. Si sos sanjuanino o estás por ir, está buenísimo", dijo en Historias de Instagram.

Y cerró con humor: ¿te imaginás yo haciendo skate?". ¿Vendrá Barassi a la Fiesta de los sanjuaninos?