Azul, la hija de Romina Yan sorprendió con el parecido a su madre en el programa de Susana Giménez

lunes, 28 de octubre de 2024 00:00

Tiene una sonrisa enorme y los rasgos físicos hacen inevitable caer en las comparaciones. Azul Giordano, la hija de Romina Yan y Darío Giordano, apareció este domingo en el programa de Susana Giménez para sorprender a su abuela Cris Morena y los halagos no tardaron en llegar.

La joven, que desde este 2024 se encuentra en Estados Unidos estudiando dirección de cine, envió un video al programa confesando la "envidia sana" que le daba ver a su abuela y a sus hermanos Franco y Valentín en el living con Susana Giménez.

"Me pone muy contenta que estén ahí los tres juntos. Me apena un poco y me da un poco de envidia sana", destacó para luego mandar palabras de orgullo por los tres. "La están rompiendo. La verdad que abuela cómo le metés garra a todos tus proyectos. Se que estás a mil y aún seguís tirando para adelante", agregó.

Azul está estudiando en Los Ángeles, California cinematografía. "Le está yendo muy bien", destacaron en el living de Susana alentando que al igual que la mayoría de su familia, eligió el camino de las ficciones para desarrollar pero desde el lado de la dirección.

Lejos de todo esto, no pasó desapercibido el importante parecido que la chica tiene con su mamá Romina Yan. La joven, que el año pasado egresó de la secundaria, conserva rasgos muy similares a los de su madre tanto en la enorme sonrisa como en la nariz y los ojos, incluso los gestos para hablar.

Los mismos fans de la hija de Cris Morena no dudaron en expresar la similitud en distintos posteos que hicieron en la red social X (ex Twitter).