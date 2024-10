La revelación de Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli: ¿por qué no se casaron?

domingo, 27 de octubre de 2024 00:00

Milett Figueroa encontró el amor poco después de llegar a Argentina. La modelo ha estado en una relación con Marcelo Tinelli durante varios meses, y su vínculo se encuentra más fuerte que nunca, como ella misma compartió en "La Noche de Mirtha".

Los demás invitados notaron que "le brillan los ojos cuando habla de Marcelo". Ella, de manera sincera, comentó: "El amor te potencia. Es algo muy hermoso que te da la vida, un regalo que hay que disfrutar porque a veces está y a veces no. Mientras esté, hay que disfrutarlo".

Milett también expresó: “Es buen mozo, pero es muy inteligente y es una persona sabia”. Añadió que, aunque está enamorada y dirá cosas hermosas, aquellos que no están enamorados, que son pocos, reconocen que es una persona excepcional.

En cuanto a la razón por la que no se casa con Marcelo, Figueroa confesó: “Nunca me casé ni tuve hijos”, y mencionó que se lleva bien con los hijos de Tinelli. "Estoy viviendo mi vida como la siento. Estoy en una etapa feliz y me siento muy completa".

Finalmente, aclaró: “No vivimos juntos, elegimos estar así, pero disfrutamos mucho, nos visitamos y nos queremos mucho. Compartimos buenos momentos, sobre todo familiares”.