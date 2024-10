Darío Barassi habló de su futuro laboral luego de filmar para Netflix: ¿Vuelve a la TV?

domingo, 27 de octubre de 2024 00:00

Luego de haber filmado su serie policial, con un rotundo cambio de look, Darío Barassi hizo un anuncio importante sobre su futuro laboral a corto plazo. "Ahora Caigo", el programa de entretenimiento con preguntas y respuestas que conducía, fue tomado por el Chino Leunis y, a través de sus redes sociales, el sanjuanino confirmó qué pasará en las próximas semanas.

“Número uno, quiero agradecer al Chino Leunis por bancar estas dos semanas en Ahora Caigo. Muchas gracias, chinito, la rompiste toda, siempre un soldado”, dijo en una primera publicación y continuó: “Y número dosssssss...", dejando el suspenso para la siguiente historia.

Comenzó la siguiente publicación cantando: “¿Quién vuelve el lunes? ¿Quién vuelve el lunes?”, y confirmó: "Las últimas dos semanas de esta temporada de Ahora Caigo las hace este gordo, programa que amo y que divierte. Quiero a todos en la pantalla del Trece para disfrutar de las últimas dos semanitas, las últimas dos semanas del gordo en Ahora Caigo."

Finalmente, dijo: “El año que viene no sé, no me presionen”.