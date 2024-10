Cinthia Fernández respondió a las críticas de la exmujer de Roberto Castillo: "Todo tiene un límite"

domingo, 27 de octubre de 2024 13:46

Cinthia Fernández, conocida por su fuerte personalidad y su presencia en las redes sociales, no se contuvo al responder a las burlas de Daniela Vera Fontana, exesposa de su pareja, Roberto Castillo. En un video emotivo publicado en su cuenta de Instagram, la mediática defendió su vida laboral y su papel como madre, tras las críticas que recibió por decidir retomar sus estudios universitarios.

“Hace tiempo me vengo aguantando, callando, respetando una situación y los tiempos de todos, y respetando a mi pareja sobre todo”, comenzó Fernández, dejando claro que había llegado a su límite. Su tono se tornó más serio al agregar: “Se metió con mis hijas, de manera muy desagradable, y hoy se volvió a meter conmigo, como mamá, como mujer, y todo tiene un límite”.

La polémica surgió cuando Vera Fontana cuestionó a Fernández, insinuando que su decisión de estudiar no era válida sin un título universitario. Visiblemente afectada, Cinthia expresó: “¿Querés rebajar a una persona porque no tiene un título universitario? Realmente da asco, es patético, es una fotografía de la persona que lo está diciendo”.

En su defensa, Fernández resaltó su trayectoria personal y profesional, haciendo hincapié en las dificultades económicas que enfrentó en su vida. “En Argentina, donde la gente tiene que tener tres trabajos para vivir, acceder a estudios superiores es un privilegio para pocos”, declaró, compartiendo que no pudo continuar su educación debido a las circunstancias adversas que la llevaron a priorizar el trabajo y el cuidado de su familia.

“Tuve una realidad económica muy difícil y no lo pude hacer. Hice un año, tuve que dejar, tuve que ir a laburar. La vida me pegó duro”, recordó, mientras su voz se entrecortaba. También mencionó que ser madre le trajo retos adicionales que le impidieron dedicarse a los estudios: “Fui mamá y me pegó más duro todavía”.

El video de Fernández ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes apoyan su derecho a ser valorada no solo por un título académico, sino por sus esfuerzos y sacrificios como madre y trabajadora. Con esta declaración, Cinthia Fernández no solo defendió su propia historia, sino que también envió un mensaje sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia las decisiones de los demás, especialmente en un contexto donde la educación puede ser un camino complicado para muchos.