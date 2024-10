Romance en Bake Off: confirmaron la relación entre dos participantes del certamen

sábado, 26 de octubre de 2024 20:30

Desde hace un tiempo, circulan rumores sobre la relación de Gastón Edul con una de sus compañeras de "Bake Off". Finalmente, se ha confirmado que Cande Molfese es su actual pareja. Aunque antes solo eran rumores, Kennys Palacios, en su visita a "Cortá por Lozano", confirmó la relación.

Marcos Milinkovic también respaldó esta información, apoyando lo que decía el peluquero de Wanda Nara.

Kennys Palacios declaró: "Se ha formado una pareja, está confirmado. Gastón Edul y Cande Molfese son los protagonistas. Él es un conquistador. Gastón se acercó a Cande y logró conquistarla".

El romance comenzó durante sus clases privadas, donde practicaban repostería en el departamento de Cande. Además, se menciona que salieron juntos de una fiesta, intentando pasar desapercibidos, pero no lo lograron. Marcos Milinkovic añadió: "He visto muchos gestos cariñosos entre ellos. En una ocasión, me dejaron solo para irse juntos".

Gastón Edul se convirtió en una figura pública tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, lo que lo catapultó al mundo del espectáculo. Desde entonces, ha sido vinculado románticamente con varias celebridades, incluyendo a la cantante de cumbia mencionada y a la influencer Nati Jota.