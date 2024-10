La novia de L-Gante destrozó a Wanda Nara

sábado, 26 de octubre de 2024 13:45

"Es tóxica". Con esas palabras Candela Arizaga, novia del popular cantante de cumbia L-Gante, no se contuvo y lanzó duras críticas hacia Wanda Nara. En Socios del Espectáculo, las palabras de la joven causaron revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, reavivando la polémica en torno a las relaciones entre los protagonistas.

Durante la entrevista, el periodista Matías Vázquez le preguntó a Candela si había sospechas de que Elián (L-Gante) había estado con Wanda. Su respuesta fue contundente: “Y, es obvio, para mí que sí. No me gusta meterme, pero cuando empecé a estar con él, recibí un poco de celos y mala onda por su parte”.

Candela también reveló detalles sobre un lanzamiento de un tema de Wanda, donde L-Gante le habría dicho que asistiera solo: “Apenas empezamos a estar, le decía: ‘te invito, pero si querés venir… vení solo, no vengas con tu novia’. Después hubo otras situaciones”.

La Admisión de Celos y Bloqueos

Al ser consultada sobre si Wanda había llegado a insultarla, Candela admitió que nunca lo hizo directamente, pero aseguró que había escuchado comentarios negativos: “A mí no, pero habré visto una o dos veces que me insultaba en charlas con él. Incluso una vez la busqué y me tenía bloqueada a mí y a mi mejor amiga”.

La joven también habló de su percepción sobre Wanda: “La admiraba hasta que la conocí, que cambiaron un poco las cosas”, enfatizando que, a pesar de su admiración inicial, su experiencia personal cambió su opinión.

¿Es Wanda Nara Tóxica?

La frase más impactante de la entrevista llegó cuando Matías Vázquez le preguntó si Wanda "toxiqueaba" a L-Gante. Candela respondió sin titubear: “Puede ser, sí, la verdad que sí. Claro, cuando sos tóxica ya sos así, no cambias”.

Las declaraciones de Candela no pasaron desapercibidas en las redes sociales, con usuarios dividiéndose entre quienes apoyan su postura y quienes defienden a Wanda.