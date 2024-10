"Me doy todos los permisos": la curiosa frase de Pampita en medio de los rumores de romance

viernes, 25 de octubre de 2024 10:24

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a todos al mostrarse con un nuevo hombre en una cita, a un mes de separarse de Roberto García Moritán. Si bien la modelo desmintió haber iniciado una nueva relación, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana le confirmó que ya están de novios y “planean una vida juntos”.

Ante esta confirmación, Pampita fue consultada por un móvil de LAM, programa que conduce Ángel de Brito: "¿Cómo venís viviendo todo el tema mediático y que ahora se te haya vinculado con el polista Martín Pepa?", preguntó el notero.

"Estoy acostumbrada. Sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada", respondió y agregó: "Lo dijo, creo que ayer, que voy a salir a comer, voy al cine, voy a bailar, voy a juntarme con amigos. Es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos".

El notero le preguntó por qué no negaba el supuesto vínculo y Pampita fue contundente: “Para que se acostumbren y no tener que estar dando explicaciones”.

"Porque me parece que es una época donde uno puede salir, me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien y no tengo por qué no hacerlo", continuó.

Pampita aclaró que busca alejarse de los dramas televisivos y enfocarse en su vida: “Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia y en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida. Todo lo que me haga bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va tampoco a importar lo que diga la gente, porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”.

¿Qué dijo Pampita sobre Roberto García Moritán?

Tras su polémica separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain es perseguida por todos los medios en busca de una jugosa declaración sobre el tema. Sin embargo, la modelo decide mantener un hermetismo con el fin de que le dejen de preguntar por él.

“No voy a hablar de eso”, respondió cuando el notero le pregunto si sabía algo de él desde que se internó y agregó: “Siempre tratamos de que estén muy bien los chicos, como tiene que ser. Son nuestra prioridad absoluta”.