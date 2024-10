"Me consumía mucho...": Paula Chaves habló sin filtros y sorprendió a todos

viernes, 25 de octubre de 2024 00:00

Paula Chaves estuvo en el centro de la atención mediática tras anunciar que no formaría parte de la nueva edición de Bake Off Famosos (Telefe). A pesar de haber consolidado su papel como conductora del exitoso programa de pastelería, este año la sorpresa llegó con la llegada de Wanda Nara al frente del show, lo que dejó a muchos seguidores desconcertados.

Tras la noticia, Paula recibió una propuesta para conducir el Cantando 2024 por América TV, pero luego de varias idas y vueltas, decidió rechazar la oferta. En una reciente aparición en LAM, Chaves reveló los verdaderos motivos detrás de su decisión, sorprendiendo a la audiencia.

“Bake Off es divino, toda la estética que tiene, con famosos es mucho más divertido”, explicó Paula, destacando su aprecio por el formato. Al referirse a Wanda Nara, afirmó que le gusta cómo se está desempeñando en su nuevo rol.

En cuanto a Cantando 2024, Paula fue clara: “No me hubiese sentido cómoda. No estoy en este momento de mi vida, me haría mal energéticamente y me consumiría mucho porque me hace mal”. También enfatizó que no tiene la “cintura” necesaria para responder y pelear en un programa de ese estilo.